Президент WBA Мендоса – о поединке Роуч – Дэвис: «Очень противоречивый итог. Как рефери мог понять, из-за чего Джервонта встал на колено?»

Президент WBA считает необходимым реванш Дэвиса и Роуча.

«Думаю, что никто не сомневается в необходимости реванша. Это поединок с большой звездой бокса, мы должны позаботиться о репутации нашего спорта. Нужно послать сильный сигнал общественности. Это был очень противоречивый итог.

Незасчитанный нокдаун? Может рефери решил, что дело не в ударе. Но как он мог понять, из-за чего Дэвис встал на колено?» – заявил президент WBA Джилберто Хесус Мендоса .

Напомним, Джервонта Дэвис встал на колено в девятом раунде поединка с Ламонта Роучем . Рефери не отсчитал нокдаун. Бой закончился вничью по решению большинства судей.

Дэвис – о ничьей с Роучем: «Они забрали у меня бой и объявили ничью, потому что я встал на это сраное колено... Гель для волос обжигал мне глаза!»

Роуч – о ничьей с Дэвисом: «Думаю, что должен был выиграть. Даже без засчитанного нокдауна»