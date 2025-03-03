Президент WBA Мендоса – о поединке Роуч – Дэвис: «Очень противоречивый итог. Как рефери мог понять, из-за чего Джервонта встал на колено?»
«Думаю, что никто не сомневается в необходимости реванша. Это поединок с большой звездой бокса, мы должны позаботиться о репутации нашего спорта. Нужно послать сильный сигнал общественности. Это был очень противоречивый итог.
Незасчитанный нокдаун? Может рефери решил, что дело не в ударе. Но как он мог понять, из-за чего Дэвис встал на колено?» – заявил президент WBA Джилберто Хесус Мендоса.
Напомним, Джервонта Дэвис встал на колено в девятом раунде поединка с Ламонта Роучем. Рефери не отсчитал нокдаун. Бой закончился вничью по решению большинства судей.
Дэвис – о ничьей с Роучем: «Они забрали у меня бой и объявили ничью, потому что я встал на это сраное колено... Гель для волос обжигал мне глаза!»
Роуч – о ничьей с Дэвисом: «Думаю, что должен был выиграть. Даже без засчитанного нокдауна»
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