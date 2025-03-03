Дэвис – Роучу: «Сучка, ты был просто счастлив, что тебя не нокаутировали. Я настаиваю на реванше. Может быть, в конце мая»
Джервонта Дэвис хочет реванш с Ламонта Роучем в конце мая.
«Ты, сучка, был просто счастлив, что тебя не нокаутировали. Твой отец прыгал от счастья в углу, когда бой перешел в 12-й раунд.
Больше ни слова. Реванш будет скоро. Может быть, в конце мая. Я настаиваю», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис.
Дэвис – о ничьей с Роучем: «Они забрали у меня бой и объявили ничью, потому что я встал на это сраное колено... Гель для волос обжигал мне глаза!»
Президент WBA Мендоса – о поединке Роуч – Дэвис: «Очень противоречивый итог. Как рефери мог понять, из-за чего Джервонта встал на колено?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джервонты Дэвиса
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