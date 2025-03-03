Дэвис – Роучу: «Сучка, ты был просто счастлив, что тебя не нокаутировали. Я настаиваю на реванше. Может быть, в конце мая»

Джервонта Дэвис хочет реванш с Ламонта Роучем в конце мая.

«Ты, сучка, был просто счастлив, что тебя не нокаутировали. Твой отец прыгал от счастья в углу, когда бой перешел в 12-й раунд.

Больше ни слова. Реванш будет скоро. Может быть, в конце мая. Я настаиваю», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис .

Дэвис – о ничьей с Роучем: «Они забрали у меня бой и объявили ничью, потому что я встал на это сраное колено... Гель для волос обжигал мне глаза!»

Президент WBA Мендоса – о поединке Роуч – Дэвис: «Очень противоречивый итог. Как рефери мог понять, из-за чего Джервонта встал на колено?»