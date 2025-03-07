Сауль Альварес: «Дэвиса должны были дисквалифицировать в бою с Роучем»

Сауль Альварес высказался о ничьей между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

«Джервонта стал на колено, человек из его угла вытер полотенцем ему лицо – это дисквалификация», – сказал Сауль Альварес .

В девятом раунде Джервонта Дэвис встал на колено, но судья не засчитал нокдаун.

Результат боя Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча могут пересмотреть