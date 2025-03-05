Результат боя Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча могут пересмотреть
Атлетическая комиссия Нью-Йорка может пересмотреть результат боя Дэвиса и Роуча.
В девятом раунде Джервонта Дэвис встал на колено, но судья не засчитал нокдаун. Бой завершился ничьей.
«Во время девятого раунда, после запроса видеоповтора, возникла техническая проблема, не позволившая комиссии получить его в отведенное время. Судья принял решение, бой продолжился», – заявили в комиссии.
Дэвис – Роучу: «Сучка, ты был просто счастлив, что тебя не нокаутировали. Я настаиваю на реванше. Может быть, в конце мая»
Президент WBA Мендоса – о поединке Роуч – Дэвис: «Очень противоречивый итог. Как рефери мог понять, из-за чего Джервонта встал на колено?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
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