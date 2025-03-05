Результат боя Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча могут пересмотреть

Атлетическая комиссия Нью-Йорка может пересмотреть результат боя Дэвиса и Роуча.

В девятом раунде Джервонта Дэвис встал на колено, но судья не засчитал нокдаун. Бой завершился ничьей.

«Во время девятого раунда, после запроса видеоповтора, возникла техническая проблема, не позволившая комиссии получить его в отведенное время. Судья принял решение, бой продолжился», – заявили в комиссии.

Дэвис – Роучу: «Сучка, ты был просто счастлив, что тебя не нокаутировали. Я настаиваю на реванше. Может быть, в конце мая»

Президент WBA Мендоса – о поединке Роуч – Дэвис: «Очень противоречивый итог. Как рефери мог понять, из-за чего Джервонта встал на колено?»