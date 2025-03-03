Парикмахер Дэвиса: «Я сделала ему прическу в среду, а бой был в субботу! Черт возьми, как можно оправдываться количеством использованного геля?»

Парикмахер Джервонты Дэвиса возмущена его словами после боя с Ламонта Доучим.

«Я сделала ему прическу в среду, бой был в субботу! Он общался с прессой, занимался в тренажерном зале и взвешивался. Черт возьми, как можно оправдываться количеством использованного геля?» – написала в соцсетях парикмахер-стилист Ли Би.

Дэвис – о ничьей с Роучем: «Они забрали у меня бой и объявили ничью, потому что я встал на это сраное колено... Гель для волос обжигал мне глаза!»

«Укладывал волосы. Гель попал в лицо». Чемпион встал на колено, но судья не отсчитал нокдаун – и спас от поражения