Парикмахер Дэвиса: «Я сделала ему прическу в среду, а бой был в субботу! Черт возьми, как можно оправдываться количеством использованного геля?»
Парикмахер Джервонты Дэвиса возмущена его словами после боя с Ламонта Доучим.
«Я сделала ему прическу в среду, бой был в субботу! Он общался с прессой, занимался в тренажерном зале и взвешивался. Черт возьми, как можно оправдываться количеством использованного геля?» – написала в соцсетях парикмахер-стилист Ли Би.
Дэвис – о ничьей с Роучем: «Они забрали у меня бой и объявили ничью, потому что я встал на это сраное колено... Гель для волос обжигал мне глаза!»
«Укладывал волосы. Гель попал в лицо». Чемпион встал на колено, но судья не отсчитал нокдаун – и спас от поражения
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
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