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Уайт – об участии бойцов UFC в боксерских боях: «Точно нет. Полностью раздельно»

Дана Уайт заявил, что не будет привлекать бойцов UFC к боксерским турнирам.

«Боже, надеюсь, что нет. Точно нет. Полностью раздельно», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Дана Уайт хочет зайти в бокс: «Я в деле»

Тайсон приветствует желание Уайта заняться боксерским бизнесом: «Это лучшее, что может произойти»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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