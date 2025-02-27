Физиев уверен в победе над Гейджи: «Уважаю Джастина, он заставил меня быть скромнее, но в этот раз я буду драться умно»

Рафаэль Физиев уверен в победе над Джастином Гейджи в реванше.

«Почему я уверен в победе? У меня больше навыков, чем у него, моя ударка на другом уровне.

Да, Джастин − очень опасный боец, очень опытный и с большим сердцем. Уважаю Гейджи. Помню бой, в котором он сделал меня скромнее, это было хорошо. Я схавал это.

Но сейчас, как и тогда, я считаю мои навыки лучшими. Если я буду драться умно, использую свой IQ, то смогу поиграть с Гейджи», − сказал легковес UFC Рафаэль Физиев, который 9 марта подерется с Джастином Гейджи . В марте-2023 Гейджи победил Физиева единогласным решением судей.

Официально: Физиев заменит Хукера в бою с Гейджи на UFC 313