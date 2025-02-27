  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Физиев уверен в победе над Гейджи: «Уважаю Джастина, он заставил меня быть скромнее, но в этот раз я буду драться умно»
9

Физиев уверен в победе над Гейджи: «Уважаю Джастина, он заставил меня быть скромнее, но в этот раз я буду драться умно»

Рафаэль Физиев уверен в победе над Джастином Гейджи в реванше.

«Почему я уверен в победе? У меня больше навыков, чем у него, моя ударка на другом уровне.

Да, Джастин − очень опасный боец, очень опытный и с большим сердцем. Уважаю Гейджи. Помню бой, в котором он сделал меня скромнее, это было хорошо. Я схавал это.

Но сейчас, как и тогда, я считаю мои навыки лучшими. Если я буду драться умно, использую свой IQ, то смогу поиграть с Гейджи», − сказал легковес UFC Рафаэль Физиев, который 9 марта подерется с Джастином Гейджи. В марте-2023 Гейджи победил Физиева единогласным решением судей.

Официально: Физиев заменит Хукера в бою с Гейджи на UFC 313

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: DAZN
Физиев - Гейджи
logoДжастин Гейджи
logoРафаэль Физиев
легкий вес (MMA)
logoUFC
logoMMA
logoUFC 313
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гейджи хочет драться с Махачевым: «Он чемпион и подходит мне больше, чем Хабиб»
619 февраля, 09:24
Гейджи заявил, что может подраться на UFC 313: «Думаю, это будет Дэн Хукер»
314 января, 10:31
Менеджер сообщил, что Физиеву предлагали бой с Порье: «Из-за травмы Рафе еще полгода восстановления нужны»
130 ноября 2023, 12:41
Главные новости
Мейвезер поддержал Трампа: «Мы его не ценили. Дональд − великий и лучший президент в нашей истории»
сегодня, 18:44
В команде Бивола не заинтересованы в бое со Смитом: «Каллум не будет приоритетным оппонентом»
5сегодня, 17:58
Волкановски хочет драться с Евлоевым после победы над Лопесом: «Я заберу титул и встречусь с Мовсаром, пусть подождет»
9сегодня, 16:43
Гейджи объяснил отказ Царукяна от боя: «Это большая сгонка за короткий срок, мне самому нужны 8-12 недель, чтобы подготовиться к этому»
8сегодня, 15:24
Капе − о вражде с Адесаньей: «У нас есть терки, но мне грустно, когда легенды так падают»
1сегодня, 14:16
МОК предоставил временное признание World Boxing
сегодня, 13:56
Царукян объяснил отказ от боя с Гейджи: «Я согласился драться в промежуточном весе, но UFC не захотели»
4сегодня, 13:33
Физиев − о бое Махачева и Мойкано: «Я болел за Ренато, потому что он смешной и нравится мне»
7сегодня, 12:49
WBC обязал Дмитрия Бивола дать шанс Давиду Бенавидесу
11сегодня, 11:49
Гейджи − о бое с Физиевым: «Царукян, Оливейра, Холлоуэй и Порье отказались по понятным причинам. Спасибо Рафаэлю»
7сегодня, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
1вчера, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21