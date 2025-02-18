Перейра согласен драться с Усиком: «Бой с ним – то, чего я хочу. Верю, что поединок состоится»
Алекс Перейра поддержал идею поединка с Александром Усиком.
«Поскольку я чемпион, значит и должен драться с чемпионом. В боксе это Александр Усик. Он дал интервью, упомянув мое имя.
Бой с ним – то, чего я хочу. Как и он. UFC и бокс сейчас сотрудничают, поэтому я верю, что бой может состояться», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Mark Bouris
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