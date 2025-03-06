Дана Уайт: «Перейра может возглавить рейтинг P4P, если победит Анкалаева»
Дана Уайт считает, что Алекс Перейра может возглавить рейтинг лучших бойцов UFC.
«Перейра – одна из самых больших звезд ММА. Если не самая большая. Но Магомед Анкалаев представляет для него очень серьезную угрозу. Думаю, этот поединок станет для Перейры самым тяжелым в его карьере. Мы узнаем, насколько он хорош.
Это действительно трудный бой для Алекса. Но если он завершится так же, как и все остальные его поединки, то Перейра может стать лучшим бойцом мира вне зависимости от веса», – сказал президент UFC Дана Уайт.
На данный момент рейтинг P4P возглавляет чемпион промоушена в легком весе Ислам Махачев. Перейра занимает третью строчку.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Mania
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