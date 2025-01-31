Перейра хочет драться с Усиком: «Бокс − одна из моих сильнейших сторон»
Алекс Перейра хочет устроить боксерский поединок с Александром Усиком.
«Это то, чего я хочу. Но у меня контракт с UFC. Мы знаем, что это делал Конор Макгрегор. Не знаем, как это удастся мне, но я бы очень этого хотел.
Я чемпион и хочу драться с чемпионом, так что Александр Усик − тот самый бой. Чувствую, что у меня может получиться.
Люди говорят о боксе, но бокс − одна из моих сильнейших сторон. Если и драться, то с чемпионом. Верю, что можно достичь хорошего результата», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: JAXXON PODCAST
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