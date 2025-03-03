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Магомед Анкалаев: «Если Перейре нужен будет реванш, то я дам его»

Магомед Анкалаев пообещал дать реванш Алексу Перейре в случае победу.

«Я никогда не отказывался от реваншей. В моей карьере таких случаев было два. Оба раза я согласился. Если мне придется решать, давать ли Алексу реванш, то я отвечу положительно.

Мы должны были подраться давным-давно. Алекс был тем, кто лишал меня этого шанса. Меня не беспокоят его чувства по этому поводу. Ожидание – худшее, что может случиться. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы получить эту победу. После этого боя UFC обязательно начнут меня ценить», – заявил боец UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, Алекс Перейра 9 марта подерется с Анкалаевым в главном событии UFC 313.

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Анкалаев – Перейре: «Мы ответим завтра»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
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