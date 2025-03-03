Анкалаев – Перейре: «Мы ответим завтра»
Магомед Анкалаев отреагировал на предложение Алекса Перейры.
«Салам алейкум, мы ответим завтра. Рамадан Мубарак», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Алекс Перейра предложил Анкалаеву пари на $200 тысяч.
Магомед Анкалаев: «Шама – это ходячий мертвец. Я прикончу этого парня»
Магомед Анкалаев: «Готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо Перейры. Буду искать финиш с первой минуты»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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