Алекс Перейра: «Готов убивать»
Алекс Перейра постригся перед боем с Магомедом Анкалаевым.
«Готов убивать», – подписал в соцсетях собственное фото чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Алекс Перейра 9 марта подерется с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 313.
Магомед Анкалаев: «Шама – это ходячий мертвец. Я прикончу этого парня»
Магомед Анкалаев: «Готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо Перейры. Буду искать финиш с первой минуты»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алекса Перейры
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