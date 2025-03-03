Перейра показал актуальный вес. До боя с Анкалаевым меньше недели
Алекс Перейра взвесился за шесть дней до боя с Магомедом Анкалаевым.
Весы показали 103,2 кг.
Напомним, в пятницу пройдет официальная церемония взвешивания, на которой Перейра и Магомед Анкалаев должны уложиться в 93 кг.
Анкалаев и Перейра подерутся в ночь на 9 марта.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Алекса Перейры
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