0

Перейра не планирует тренироваться с Джонсом: «Если мы подеремся, то это можно устроить»

Алекс Перейра объяснил, почему не хочет драться с Джоном Джонсом.

«Честно говоря, не думаю, что сейчас есть смысл в тренировках с Джонсом. Когда я сказал, что хотел бы драться в тяжелом дивизионе, люди сразу же начали предрекать мне бой с Джоном.

Я бы не хотел тренироваться с ним сейчас, но потом, если мы в конечном итоге подеремся, это можно было бы устроить.

Бой Джона с Томом Аспиналлом? Не уверен, что буду изучать его, но планирую внимательно следить. Захватывающий поединок», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Алекс Перейра: «Джонс победит Аспиналла. Он величайший боец в истории MMA»

Перейра хочет бой с Джонсом: «Бой с Аспиналлом − риск для Джона, а я − это более серьезный поединок»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Bloody Elbow
logoUFC
logoДжон Джонс
logoMMA
logoАлекс Перейра
logoТом Аспиналл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хасбика попросили сыграть в ассоциации: «Махачев – лев, Хабиб – орел, Конор – цыпленок, Перейра – картошка»
2118 января, 14:22
Колби Ковингтон: «Перейра способен поймать и нокаутировать Джонса»
99 января, 17:40
Блахович − о желании Джонса драться с Перейрой: «Джон не сможет так контролировать Аспиналла, он немного боится Тома»
48 января, 10:56
Главные новости
Перейра – о поединке с Анкалаевым: «Если он не сможет перевести меня в течение боя, то ему придется драться в стойке, и тогда мы прекрасно знаем, что будет дальше»
9вчера, 18:00
Дэвис – Роучу: «Сучка, ты был просто счастлив, что тебя не нокаутировали. Я настаиваю на реванше. Может быть, в конце мая»
3вчера, 16:50
Муртазалиев – о реванше с Цзю: «Сейчас он мне вообще неинтересен. Есть планы»
4вчера, 16:15
Магомед Анкалаев: «Если Перейре нужен будет реванш, то я дам его»
10вчера, 15:46
Кейшон Дэвис: «Буду признателен Ломаченко, если он даст мне шанс»
3вчера, 12:10
Президент WBA Мендоса – о поединке Роуч – Дэвис: «Очень противоречивый итог. Как рефери мог понять, из-за чего Джервонта встал на колено?»
4вчера, 11:59
Шевченко – о потенциальном поединке с Чжан: «Почему нет? Это был бы великолепный бой»
вчера, 11:45
Махачев выразил соболезнования из-за смерти Сайтиева: «Ушла эпоха и легенда. Нам будет тебя не хватать»
1вчера, 11:19
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2025
95вчера, 11:00
Леон Эдвардс: «В UFC сказали, что бой с Брэди – претендентский. Победитель подерется за титул»
5вчера, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21