Перейра не планирует тренироваться с Джонсом: «Если мы подеремся, то это можно устроить»
Алекс Перейра объяснил, почему не хочет драться с Джоном Джонсом.
«Честно говоря, не думаю, что сейчас есть смысл в тренировках с Джонсом. Когда я сказал, что хотел бы драться в тяжелом дивизионе, люди сразу же начали предрекать мне бой с Джоном.
Я бы не хотел тренироваться с ним сейчас, но потом, если мы в конечном итоге подеремся, это можно было бы устроить.
Бой Джона с Томом Аспиналлом? Не уверен, что буду изучать его, но планирую внимательно следить. Захватывающий поединок», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
Алекс Перейра: «Джонс победит Аспиналла. Он величайший боец в истории MMA»
Перейра хочет бой с Джонсом: «Бой с Аспиналлом − риск для Джона, а я − это более серьезный поединок»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Bloody Elbow
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