Перейра не планирует тренироваться с Джонсом: «Если мы подеремся, то это можно устроить»

Алекс Перейра объяснил, почему не хочет драться с Джоном Джонсом.

«Честно говоря, не думаю, что сейчас есть смысл в тренировках с Джонсом . Когда я сказал, что хотел бы драться в тяжелом дивизионе, люди сразу же начали предрекать мне бой с Джоном.

Я бы не хотел тренироваться с ним сейчас, но потом, если мы в конечном итоге подеремся, это можно было бы устроить.

Бой Джона с Томом Аспиналлом ? Не уверен, что буду изучать его, но планирую внимательно следить. Захватывающий поединок», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра .

Алекс Перейра: «Джонс победит Аспиналла. Он величайший боец в истории MMA»

Перейра хочет бой с Джонсом: «Бой с Аспиналлом − риск для Джона, а я − это более серьезный поединок»