Перейра – Анкалаеву: «Отдай $200 тысяч на благотворительность, если так уверен в победе»
Алекс Перейра предложил Анкалаеву отдать часть гонорара на благотворительность.
«Поскольку ты так уверен, что выиграешь, отдай $200 тысяч благотворительной организации по своему усмотрению. Победа или поражение – это поможет нуждающимся.
Все в ваших руках, Али Абдель-Азиз и Магомед Анкалаев», – написал в соцсетях чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Алекс Перейра 9 марта подерется с Анкалаевым в главном событии UFC 313.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алекса Перейры
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