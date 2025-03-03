Перейра – Анкалаеву: «Отдай $200 тысяч на благотворительность, если так уверен в победе»

Алекс Перейра предложил Анкалаеву отдать часть гонорара на благотворительность.

«Поскольку ты так уверен, что выиграешь, отдай $200 тысяч благотворительной организации по своему усмотрению. Победа или поражение – это поможет нуждающимся.

Все в ваших руках, Али Абдель-Азиз и Магомед Анкалаев », – написал в соцсетях чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Алекс Перейра 9 марта подерется с Анкалаевым в главном событии UFC 313.

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