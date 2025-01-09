Заур Абдуллаев подерется с Рэймондом Муратайей за титул временного чемпиона IBF

IBF ведет переговоры о бое Заура Абдуллаева за титул в легком весе.

Второй номер рейтинга IBF Заур Абдуллаев (20-1) в 2025 году может провести бой за титул временного чемпиона мира IBF в легком весе. Соперником должен стать американец Рэймонд Муратайя (22-0).

Чемпион по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко еще не решил, продолжит ли карьеру. Если Ломаченко решит уйти, то победитель боя Абдуллаев – Муратайя станет полноценным обладателем титула.

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