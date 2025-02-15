Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде и стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO
Денис Беринчик проиграл титул чемпиона мира американцу Кейшону Дэвису.
Бой за пояс чемпиона легкого веса по версии WBO возглавил вечер бокса в Нью-Йорке (США).
Дэвис отправил Беринчика в нокдаун во втором раунде. В четвертом раунде Кейшон досрочно выиграл бой – украинец не смог восстановиться после удара в корпус.
Это первое поражение Беринчика в профессиональной карьере. Также у него 19 побед.
Дэвис остается непобежденным – 13 побед.
Звезды UFC шумят в скандальном шоу чеченца из поп-ММА: Ян подарил Стерлингу статуэтку «Оскара», прилетел даже Хасбик
«Никогда не бил русского, приходи». Наш читатель дрался с великаном из UFC
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем