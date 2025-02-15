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Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде и стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO

Денис Беринчик проиграл титул чемпиона мира американцу Кейшону Дэвису.

Бой за пояс чемпиона легкого веса по версии WBO возглавил вечер бокса в Нью-Йорке (США).

Дэвис отправил Беринчика в нокдаун во втором раунде. В четвертом раунде Кейшон досрочно выиграл бой – украинец не смог восстановиться после удара в корпус.

Это первое поражение Беринчика в профессиональной карьере. Также у него 19 побед.

Дэвис остается непобежденным – 13 побед.

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«Никогда не бил русского, приходи». Наш читатель дрался с великаном из UFC

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
logoбокс
logoДенис Беринчик
Кейшон Дэвис
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