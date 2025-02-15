Хельвани – о следующем сопернике Кейшона Дэвиса: «Он не будет драться с Шакуром и вряд ли решится на бой с Джервонтой. Ломаченко? Может быть»

Ариэль Хельвани считает, что Кейшон Дэвис может подраться с Василием Ломаченко.

«Кейшон не будет драться со своим хорошим другом Шакуром Стивенсоном . Поединок с Джервонтой Дэвисом был бы невероятным, но пошел бы он на это? Вряд ли. Василий Ломаченко ? Может быть.

Несмотря на все это, у Дэвиса есть первый пояс в 25 лет. В 14-м профессиональном бою. Мы будем долго слышать о Кейшоне», – написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани .

Напомним, Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в четвертом раунде и стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO.

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