Хельвани – о следующем сопернике Кейшона Дэвиса: «Он не будет драться с Шакуром и вряд ли решится на бой с Джервонтой. Ломаченко? Может быть»
Ариэль Хельвани считает, что Кейшон Дэвис может подраться с Василием Ломаченко.
«Кейшон не будет драться со своим хорошим другом Шакуром Стивенсоном. Поединок с Джервонтой Дэвисом был бы невероятным, но пошел бы он на это? Вряд ли. Василий Ломаченко? Может быть.
Несмотря на все это, у Дэвиса есть первый пояс в 25 лет. В 14-м профессиональном бою. Мы будем долго слышать о Кейшоне», – написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани.
Напомним, Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в четвертом раунде и стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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