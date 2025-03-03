Леон Эдвардс: «В UFC сказали, что бой с Брэди – претендентский. Победитель подерется за титул»

Леон Эдвардс заявил, что его бой с Шоном Брэди будет претендентским.

«Я говорил с UFC, что хотел бы подраться с Белалом вместо Шавката Рахмонова , но они уже продали билеты на мой бой в Лондоне. Было бы сложно убрать меня с карда. Поэтому я подерусь с Шоном Брэди .

В UFC сказали, что бой с Брэди – претендентский. Победитель подерется за титул», – заявил экс-чемпион UFC Леон Эдвардс .

Напомним, Эдвардс и Брэди подерутся 22 марта в Лондоне. Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена проведут титульный бой 11 мая в Монреале.

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Мухаммад – о Рахмонове: «Не видел, чтобы он ломался психологически. Все соперники Шавката выходят в октагон на нервах и боятся его»