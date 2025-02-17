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Мухаммад – о Рахмонове: «Не видел, чтобы он ломался психологически. Все соперники Шавката выходят в октагон на нервах и боятся его»

Белал Мухаммад оценил ментальную силу Шавката Рахмонова.

«Люди пророчат Шавкату титул, но я вижу дыры в его стиле. Так же было с Эдвардсом. Думаю, что Леон – лучший ударник, чем Рахмонов. Но ментально, мне кажется, Шавкат намного сильнее. Не видел, чтобы он ломался психологически. Все соперники Рахмонова выходят в октагон на нервах и боятся его», – сказал чемпион UFC Белал Мухаммад.

Леон Эдвардс: «Джон Джонс − величайший боец всех времен. Белал − худший»

Махачев предпочитает бой с Мухаммадом или Рахмоновым поединку с Топурией: «Нужен второй пояс. Деньги у меня есть»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Barstool Chicago
logoЛеон Эдвардс
logoБелал Мухаммад
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