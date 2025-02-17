Мухаммад – о Рахмонове: «Не видел, чтобы он ломался психологически. Все соперники Шавката выходят в октагон на нервах и боятся его»
Белал Мухаммад оценил ментальную силу Шавката Рахмонова.
«Люди пророчат Шавкату титул, но я вижу дыры в его стиле. Так же было с Эдвардсом. Думаю, что Леон – лучший ударник, чем Рахмонов. Но ментально, мне кажется, Шавкат намного сильнее. Не видел, чтобы он ломался психологически. Все соперники Рахмонова выходят в октагон на нервах и боятся его», – сказал чемпион UFC Белал Мухаммад.
Леон Эдвардс: «Джон Джонс − величайший боец всех времен. Белал − худший»
Махачев предпочитает бой с Мухаммадом или Рахмоновым поединку с Топурией: «Нужен второй пояс. Деньги у меня есть»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Barstool Chicago
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем