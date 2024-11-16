Шавкат Рахмонов: «Разочарован в нашем дивизионе. Гэрри – единственный, кто ответил за свои слова»
Шавкат Рахмонов прокомментировал анонс боя с Иэном Гэрри.
«Я очень разочарован в нашем дивизионе. Белал Мухаммад, Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Камару Усман, Шон О’Мэлли – вы все разочаровали фанатов. Единственный, кто ответил за свои слова – это Иэн Гэрри. И я уважаю это. Но не заблуждайся, Иэн. Я иду за твоим нулем, а потом буду драться за пояс», – написал в соцсетях боец UFC Шавкат Рахмонов.
Напомним, Рахмонов и Гэрри подерутся в соглавном поединке UFC 310. Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
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