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Анонсы боев UFC: Эдвардс и Брэди возглавят лондонский Fight Night, на 314-м − Родригес против Питбуля и Крылов против Рейеса

Леон Эдвардс и Шон Брэди возглавят турнир UFC Fight Night в Лондоне.

Президент UFC Дана Уайт анонсировал ряд боев, которые состоятся весной-2025. Турнир UFC Fight Night 255, который пройдет 22 марта в Лондоне, возглавит поединок между Леоном Эдвардсом и Шоном Брэди.

14 апреля на UFC 314 в Майами (Флорида) Яир Родригес подерется с Патрисио «Питбулем» Фрейре, Джефф Нил − с Карлосом Пратесом, Никита Крылов − с Домиником Рейесом.

Леон Эдвардс: «Джон Джонс − величайший боец всех времен. Белал − худший»

Гэрри не хочет драться с Эдвардсом в Лондоне: «Если в UFC хотят притащить меня в Европу, то только в Дублине»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
logoКарлос Пратес
logoПатрисио Фрейре
logoДжефф Нил
logoUFC
logoMMA
logoНикита Крылов
logoДана Уайт
logoЛеон Эдвардс
logoДоминик Рейес
logoЯир Родригес
logoШон Брэди
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