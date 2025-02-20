Анонсы боев UFC: Эдвардс и Брэди возглавят лондонский Fight Night, на 314-м − Родригес против Питбуля и Крылов против Рейеса

Леон Эдвардс и Шон Брэди возглавят турнир UFC Fight Night в Лондоне.

Президент UFC Дана Уайт анонсировал ряд боев, которые состоятся весной-2025. Турнир UFC Fight Night 255, который пройдет 22 марта в Лондоне, возглавит поединок между Леоном Эдвардсом и Шоном Брэди.

14 апреля на UFC 314 в Майами (Флорида) Яир Родригес подерется с Патрисио «Питбулем» Фрейре, Джефф Нил − с Карлосом Пратесом, Никита Крылов − с Домиником Рейесом .

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