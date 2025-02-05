9

Леон Эдвардс: «Джон Джонс − величайший боец всех времен. Белал − худший»

Леон Эдвардс заявил, что нацелен на реванш с Белалом Мухаммадом в 2025 году.

«Величайший всех времен? Я бы назвал Джона Джонса. На втором месте Андерсон Сильва. Худший? Белал. Я бы с радостью поквитался с ним в 2025 году», − сказал полусредневес UFC Леон Эдвардс, проигравший Белалу Мухаммаду единогласным решением судей в июле-2024.

Майкл Пейдж: «Бой с Эдвардсом в Великобритании был бы отличным событием для моих поклонников»

Леон Эдвардс и Джек Делла Маддалена подерутся 22 марта в Лондоне в главном событии UFC Fight Night 255

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Louis Theroux Podcast
logoДжон Джонс
logoБелал Мухаммад
logoUFC
logoЛеон Эдвардс
logoMMA
logoАндерсон Сильва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрикус дю Плесси не включил россиян в топ-5 бойцов UFC всех времен
204 февраля, 18:25
Волкановски назвал топ-5 бойцов UFC: «Адесанья – величайший ударник в истории»
3325 декабря 2024, 08:17
Анатолий Токов включил двух россиян в топ-5 бойцов MMA всех времен
261 декабря 2024, 09:48
Рекомендуем
Главные новости
Битвы взглядов UFC 312: дю Плесси − Стрикленд, Чжан − Суарес
157 минут назадВидео
Джон Джонс: «В следующие 24 часа вас ждет большой анонс»
4сегодня, 07:46
Топурия − о бое с Евлоевым: «Лопес заслужил больше. Мовсар должен финишировать кого-нибудь»
18вчера, 19:50
Стрикленд заявил, что Перейра ненавидит дю Плесси: «Алекс − злобный ублюдок»
4вчера, 17:25
Царукян может подраться с Чендлером на UFC 314 (инсайдер Манук Акопян)
17вчера, 16:25
Чимаев ответил Стрикленду: «Почему ты все время плачешь? Отец не любил тебя или любил, но слишком сильно?»
16вчера, 15:40
Топурия уверен в победе над Махачевым: «Он отличный боец и лидер P4P, но я гораздо лучше него и сделаю с ним, что захочу»
23вчера, 14:58
Хейбати извинился перед Яном за оскорбления: «Петр − очень простой и приятный человек. Надеюсь, он меня простил»
9вчера, 13:57Фото
Топурия − о переходе в легкий вес: «Это то, чего я хочу, но, если UFC скажет защищать мне пояс, я так и сделаю»
12вчера, 12:48
Диего Лопес потренировался с Перейрой: «Спасибо за приглашение. Шама»
10вчера, 11:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем