Леон Эдвардс: «Джон Джонс − величайший боец всех времен. Белал − худший»
Леон Эдвардс заявил, что нацелен на реванш с Белалом Мухаммадом в 2025 году.
«Величайший всех времен? Я бы назвал Джона Джонса. На втором месте Андерсон Сильва. Худший? Белал. Я бы с радостью поквитался с ним в 2025 году», − сказал полусредневес UFC Леон Эдвардс, проигравший Белалу Мухаммаду единогласным решением судей в июле-2024.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Louis Theroux Podcast
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