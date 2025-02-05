Леон Эдвардс: «Джон Джонс − величайший боец всех времен. Белал − худший»

Леон Эдвардс заявил, что нацелен на реванш с Белалом Мухаммадом в 2025 году.

«Величайший всех времен? Я бы назвал Джона Джонса . На втором месте Андерсон Сильва . Худший? Белал. Я бы с радостью поквитался с ним в 2025 году», − сказал полусредневес UFC Леон Эдвардс , проигравший Белалу Мухаммаду единогласным решением судей в июле-2024.

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