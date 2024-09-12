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Мухаммад − о конфликте с Эдвардсом: «Обычно после боя не бью лежачего, но не Леона»

Белал Мухаммад объяснил, почему продолжает словесный конфликт с Леоном Эдвардсом.

«Он задел меня и разозлил. Обычно я не люблю, вспоминая о победах, бить лежачего, никогда так не делаю.

Но Леона я буду бить, мне плевать. Ему придется заплатить, потому что они перед боем говорили, что Белал не заслужил титульник, что они разнесут мне, что это легкий бой.

Я вышел на бой и победил так, как победил. Теперь Леон стал призраком, а его команда придумывает глупые отмазки вроде: «О, у него болела спина», а Леон говорит: «О, я не выспался». Бро, просто признаю, что я был лучше тебя. Я лучше тебя», − сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

Напомним, что в июле-2024 Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

Белал – о Рахмонове: «UFC не хочет выставлять Рахмонова против Усмана, поскольку боится, что Шавкат проиграет. У него много проблем в обороне»

Белал Мухаммад: «Не забывайте, что Конор Макгрегор не побеждает четыре года и он отстой»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Майкла Биспинга
logoUFC
logoMMA
полусредний вес (MMA)
logoЛеон Эдвардс
logoБелал Мухаммад
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