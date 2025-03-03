Аспиналл – о поединке с Джонсом: «Его затягивает сторона Джона. Я же говорил, что отправлю его в отставку, даже без боя»

Том Аспиналл объяснил причину отсутствия анонса поединка с Джоном Джонсом.

«Правда в том, что поединок затягивает сторона Джонса . Помните, что я говорил? Я отправлю Джона в отставку, даже без поединка с ним», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл .

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