Аспиналл – о поединке с Джонсом: «Его затягивает сторона Джона. Я же говорил, что отправлю его в отставку, даже без боя»
Том Аспиналл объяснил причину отсутствия анонса поединка с Джоном Джонсом.
«Правда в том, что поединок затягивает сторона Джонса. Помните, что я говорил? Я отправлю Джона в отставку, даже без поединка с ним», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
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