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Сергей Павлович: «Джонс – ушедшая легенда. Аспиналл выиграет у него»

Сергей Павлович считает, что Том Аспиналл победит Джон Джонса.

«Бой мечты? Главное – это пояс.

Джон Джонс, думаю, это больше ушедшая легенда. Сейчас больше голодных молодых ребят, которые смогут дать ему бой. Мы не умаляем его заслуги, он опасный боец. Но тот же Том Аспиналл выиграет у него», – сказал боец UFC Сергей Павлович.

Миочич – Аспиналлу: «В бою с Джонсом не делай того, что делал я»

Аспиналл – после победы Павловича над Розенстрайком: «Последние бои в тяжелом весе – полное дерьмо. Нужно перестать тормозить дивизион»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: VK Спорт
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