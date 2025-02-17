Сергей Павлович: «Джонс – ушедшая легенда. Аспиналл выиграет у него»

Сергей Павлович считает, что Том Аспиналл победит Джон Джонса.

«Бой мечты? Главное – это пояс.

Джон Джонс , думаю, это больше ушедшая легенда. Сейчас больше голодных молодых ребят, которые смогут дать ему бой. Мы не умаляем его заслуги, он опасный боец. Но тот же Том Аспиналл выиграет у него», – сказал боец UFC Сергей Павлович .

Миочич – Аспиналлу: «В бою с Джонсом не делай того, что делал я»

Аспиналл – после победы Павловича над Розенстрайком: «Последние бои в тяжелом весе – полное дерьмо. Нужно перестать тормозить дивизион»