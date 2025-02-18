Алекс Перейра: «Джонс победит Аспиналла. Он величайший боец в истории MMA»

Алекс Перейра назвал Джона Джонса величайшим бойцом в истории MMA.

«Джонс победит Тома Аспиналла . Он величайший боец в истории MMA. Из-за чего? Дело в универсальности, он хорош во всем», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра .

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