Аспиналл – после победы Павловича над Розенстрайком: «Последние бои в тяжелом весе – полное дерьмо. Нужно перестать тормозить дивизион»

Том Аспиналл раскритиковал тяжелый дивизион UFC.

«Эти последние бои в тяжелом весе – полное дерьмо. Нужно вернуть интерес и перестать тормозить развитие дивизиона», – написал в соцсетях временный чемпион UFC Том Аспиналл .

Напомним, Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка на UFC Fight Night 250.

Нокаут Адесаньи, возвращение Павловича, поражение Шары Буллета. UFC пошумел в Саудовской Аравии

UFC Fight Night 250: Имавов нокаутировал Адесанью, Шара Буллет проиграл Пейджу, Павлович победил Розенстрайка