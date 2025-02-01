Аспиналл – после победы Павловича над Розенстрайком: «Последние бои в тяжелом весе – полное дерьмо. Нужно перестать тормозить дивизион»
Том Аспиналл раскритиковал тяжелый дивизион UFC.
«Эти последние бои в тяжелом весе – полное дерьмо. Нужно вернуть интерес и перестать тормозить развитие дивизиона», – написал в соцсетях временный чемпион UFC Том Аспиналл.
Напомним, Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка на UFC Fight Night 250.
Нокаут Адесаньи, возвращение Павловича, поражение Шары Буллета. UFC пошумел в Саудовской Аравии
UFC Fight Night 250: Имавов нокаутировал Адесанью, Шара Буллет проиграл Пейджу, Павлович победил Розенстрайка
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тома Аспиналла
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