Магомед Анкалаев: «Готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо Перейры. Буду искать финиш с первой минуты»
Магомед Анкалаев закончил подготовку к бою с Алексом Перейрой.
«Тренировочный лагерь закончился. Я готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо этого парня. Буду искать финиш с первой минуты», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Алекс Перейра 9 марта подерется с Анкалаевым в главном событии UFC 313.
Магомед Анкалаев: «Перейра считает, что из-за Рамадана у него есть шанс победить. Но испытание сделает меня сильнее»
Перейра много пил и работал на стройке, а теперь живет лучшую жизнь: съемки в кино, дом для мамы, тусовки с Дрейком
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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