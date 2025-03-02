Магомед Анкалаев: «Готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо Перейры. Буду искать финиш с первой минуты»

Магомед Анкалаев закончил подготовку к бою с Алексом Перейрой.

«Тренировочный лагерь закончился. Я готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо этого парня. Буду искать финиш с первой минуты», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, Алекс Перейра 9 марта подерется с Анкалаевым в главном событии UFC 313.

Магомед Анкалаев: «Перейра считает, что из-за Рамадана у него есть шанс победить. Но испытание сделает меня сильнее»

Перейра много пил и работал на стройке, а теперь живет лучшую жизнь: съемки в кино, дом для мамы, тусовки с Дрейком