Магомед Анкалаев: «Шама – это ходячий мертвец. Я прикончу этого парня»

Магомед Анкалаев пообещал прикончить Алекса Перейру.

«Шама – это ходячий мертвец. Я прикончу этого парня», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, Алекс Перейра 9 марта подерется с Анкалаевым в главном событии UFC 313.

Магомед Анкалаев: «Готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо Перейры. Буду искать финиш с первой минуты»

Магомед Анкалаев: «Перейра считает, что из-за Рамадана у него есть шанс победить. Но испытание сделает меня сильнее»