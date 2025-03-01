Магомед Анкалаев: «Перейра считает, что из-за Рамадана у него есть шанс победить. Но испытание сделает меня сильнее»
Магомед Анкалаев высказался о бое с Алексом Перейрой.
«Коронка Перейры – левый хук. Он думает, что мы этого не понимаем. Если я буду в стойке, он тоже будет в стойке. Если я захочу бороться, значит, будем бороться.
Перейра считает, что из-за Рамадана у него есть шанс победить меня. Но испытание сделает меня сильнее», – сказал Магомед Анкалаев.
9 марта на UFC 313 Алекс Перейра проведет защиту пояса в полутяжелом весе против Магомеда Анкалаева.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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