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Магомед Анкалаев: «Перейра считает, что из-за Рамадана у него есть шанс победить. Но испытание сделает меня сильнее»

Магомед Анкалаев высказался о бое с Алексом Перейрой.

«Коронка Перейры – левый хук. Он думает, что мы этого не понимаем. Если я буду в стойке, он тоже будет в стойке. Если я захочу бороться, значит, будем бороться.

Перейра считает, что из-за Рамадана у него есть шанс победить меня. Но испытание сделает меня сильнее», – сказал Магомед Анкалаев.

9 марта на UFC 313 Алекс Перейра проведет защиту пояса в полутяжелом весе против Магомеда Анкалаева.

Перейра – о бое с Полом: «Я на другом уровне»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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