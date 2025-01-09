Колби Ковингтон: «Перейра способен поймать и нокаутировать Джонса»

Колби Ковингтон считает, что Алекс Перейра может нокаутировать Джона Джонса.

«Я в этом уверен. Перейра способен его поймать и нокаутировать. Джон бы сосредоточился на лоукиках, и пропустил бы одну из атак Алекса. Он может нокаутировать Джона одним красивым левым хуком», – сказал Колби Ковингтон.

На UFC 307 Алекс Перейра победил Халила Раунтри техническим нокаутом в четвертом раунде и защитил титул в полутяжелом весе.

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