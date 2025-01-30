Перейра хочет бой с Джонсом: «Бой с Аспиналлом − риск для Джона, а я − это более серьезный поединок»

Алекс Перейра объяснил, почему нужен его бой с Джоном Джонсом.

«Я − чемпион, мне нужен бой с чемпионом. Давайте сделаем поединок с Джоном Джонсом . Перед его последним боем об этом говорили.

Джон не мой друг, я с ним не общаюсь регулярно, но между нами уважение. Знаю, что он меня уважает.

Думаю, что Джон хочет драться со мной из-за момента и рисков. Бой с Аспиналлом − риск для него, а выгод не так много. Это просто еще один титульник. А бой со мной − гораздо большая возможность, более серьезный бой», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

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