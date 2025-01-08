Блахович − о желании Джонса драться с Перейрой: «Джон не сможет так контролировать Аспиналла, он немного боится Тома»

Ян Блахович считает, что Джон Джонс боится драться с Томом Аспиналлом.

«Думаю, Джонс хочет драться с Алексом Перейрой , потому что он стал большой звездой в UFC, его все знают.

Считаю, что Джон должен драться с Аспиналлом, но он, по моему мнению, немного боится Тома . Аспиналл − тот, кто может побить Джонса.

Джон может повалить Перейру и контролировать его, а с Аспиналлом все будет не так просто», − сказал полутяжеловес UFC Ян Блахович .

Ян Блахович проведет бой с Карлосом Ульбергом 22 марта

Блахович – о победе Перейры: «С самого начала этот бой напоминал судейский вердикт по моему последнему поединку – ####### шутка»