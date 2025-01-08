Блахович − о желании Джонса драться с Перейрой: «Джон не сможет так контролировать Аспиналла, он немного боится Тома»
Ян Блахович считает, что Джон Джонс боится драться с Томом Аспиналлом.
«Думаю, Джонс хочет драться с Алексом Перейрой, потому что он стал большой звездой в UFC, его все знают.
Считаю, что Джон должен драться с Аспиналлом, но он, по моему мнению, немного боится Тома. Аспиналл − тот, кто может побить Джонса.
Джон может повалить Перейру и контролировать его, а с Аспиналлом все будет не так просто», − сказал полутяжеловес UFC Ян Блахович.
Ян Блахович проведет бой с Карлосом Ульбергом 22 марта
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
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