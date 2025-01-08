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Блахович − о желании Джонса драться с Перейрой: «Джон не сможет так контролировать Аспиналла, он немного боится Тома»

Ян Блахович считает, что Джон Джонс боится драться с Томом Аспиналлом.

«Думаю, Джонс хочет драться с Алексом Перейрой, потому что он стал большой звездой в UFC, его все знают.

Считаю, что Джон должен драться с Аспиналлом, но он, по моему мнению, немного боится Тома. Аспиналл − тот, кто может побить Джонса.

Джон может повалить Перейру и контролировать его, а с Аспиналлом все будет не так просто», − сказал полутяжеловес UFC Ян Блахович.

Ян Блахович проведет бой с Карлосом Ульбергом 22 марта

Блахович – о победе Перейры: «С самого начала этот бой напоминал судейский вердикт по моему последнему поединку – ####### шутка»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
logoАлекс Перейра
logoДжон Джонс
logoТом Аспиналл
logoMMA
logoUFC
logoЯн Блахович
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