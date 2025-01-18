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Хасбика попросили сыграть в ассоциации: «Махачев – лев, Хабиб – орел, Конор – цыпленок, Перейра – картошка»

«Ислам Махачев – лев, Хабиб Нурмагомедов – орел, Конор Макгрегор – цыпленок, Джон Джонс – пантера, Алекс Перейра – картошка, Умар Нурмагомедов – этот, который бежит... леопард! Дана Уайт – буйвол, Александр Волкановски – кабан», – сказал блогер Хасбулла Магомедов.

Хабиб обратился к Умару, Махачеву и Уланбекову перед UFC 311: «Они – большая причина моего успеха в спорте. Моя любовь к ним безгранична»

Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер ESPN MMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoДжон Джонс
logoУмар Нурмагомедов
logoUFC
logoАлекс Перейра
logoАлександр Волкановски
logoИслам Махачев
logoХасбик
logoКонор Макгрегор
logoMMA
logoДана Уайт
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