Гейджи – о нокауте в бою с Холлоуэем: «Живи с мечом, умри от меча. Это все, что я знаю»

Гейджи не обижается из-за бурного празднования Холлоуэем его нокаута.

«Отличное напоминание о том, что поставлено на карту. Живи с мечом, умри от меча. Это все, что я знаю.

Бурное празднование Макса? Я пытался сделать с ним то же самое. Нет никакого контроля над внезапным приливом эмоций», – написал в соцсетях боец UFC Джастин Гейджи .

Напомним, в апреле Холлоуэй нокаутировал Гейджи в бою за титул BMF.

Джастин Гейджи: «Если повторится нокаут против Макса Холлоуэя, я завершу карьеру»

Гейджи намерен драться с Махачевым после победы над Физиевым: «Вариантов не так много»