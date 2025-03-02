Гейджи – о нокауте в бою с Холлоуэем: «Живи с мечом, умри от меча. Это все, что я знаю»
Гейджи не обижается из-за бурного празднования Холлоуэем его нокаута.
«Отличное напоминание о том, что поставлено на карту. Живи с мечом, умри от меча. Это все, что я знаю.
Бурное празднование Макса? Я пытался сделать с ним то же самое. Нет никакого контроля над внезапным приливом эмоций», – написал в соцсетях боец UFC Джастин Гейджи.
Напомним, в апреле Холлоуэй нокаутировал Гейджи в бою за титул BMF.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джастина Гейджи
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