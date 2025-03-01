Джастин Гейджи: «Если повторится нокаут против Макса Холлоуэя, я завершу карьеру»
Джастин Гейджи рассказал, при каких обстоятельствах завершит карьеру.
«Если повторится нокаут против Макса Холлоуэя, я завершу карьеру. Мне потребовалось шесть месяцев, чтобы прийти в себя», – сказал Джастин Гейджи.
Джастин Гейджи 9 марта подерется с Рафаэлем Физиевым.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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