Царукян в шутку взял на удушающий прием Нину Драму: «Я травмировал спину из-за тебя»
Арман Царукян в шутку обвинил журналистку Нину Драму в срыве боя с Махачевым.
«Я травмировал спину из-за тебя», – сказал боец UFC Арман Царукян, взяв на удушающий прием журналистку Нину Драму.
Царукян опроверг слухи, что травмировал спину во время интервью Нине Драме: «Я делаю это упражнение каждый день»
Нина Драма сообщила об угрозах после травмы Царукяна: «Несколько фанатов пожелали мне смерти»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Orbit
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