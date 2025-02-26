Царукян − о вылете Хукера с боя против Гейджи: «Карма не ошибается. Большой рот и хрустальные руки»

Арман Царукян подколол Дэна Хукера за вылет с боя против Джастина Гейджи.

«Карма не ошибается. Большой рот и хрустальные руки. Может, стоит просто болтать и не драться?» − написал в соцсетях легковес UFC Арман Царукян .

Бой Джастина Гейджи и Дэна Хукера должен был состояться на UFC 313 в ночь на 9 марта, но Хукер получил травму руки.

Напомним, что после вылета Армана Царукяна с боя против Ислама Махачева Хукер написал в соцсетях: «Что, твой папочка не купил тебе новый позвоночник? Как можно было сломаться в выходной день?»

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