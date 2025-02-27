Официально: Физиев заменит Хукера в бою с Гейджи на UFC 313

Джастин Гейджи проведет реванш с Рафаэлем Физиевым.

9 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 313, в соглавном бою которого Джастин Гейджи подерется с Рафаэлем Физиевым .

Изначально Гейджи должен был драться с Дэном Хукером, но тот выбыл из-за травмы руки.

В 2023 году Гейджи и Физиев уже проводили бой, тогда Джастин победил единогласным решением судей.

Физиев − о возвращении в октагон: «Я был согласен драться в сентябре, декабре, январе и феврале»