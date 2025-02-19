Гейджи − о Хабибе: «Даже если бы я выступил лучше, не уверен, что смог бы победить его»
Джастин Гейджи высказался о поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
«Про Хабиба я понял, что даже если бы я выступил лучше, то не уверен, что смог бы победить его в тот вечер.
Я бы сказал, что Хабиб был моим самым сложным соперником из тех, с кем я уже подрался», − сказал легковес Джастин Гейджи, проигравший Хабибу Нурмагомедову в 2020 году удушающим приемом во втором раунду.
Гейджи хочет драться с Махачевым: «Он чемпион и подходит мне больше, чем Хабиб»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Джастина Гейджи
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