Гейджи − о Хабибе: «Даже если бы я выступил лучше, не уверен, что смог бы победить его»

Джастин Гейджи высказался о поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

«Про Хабиба я понял, что даже если бы я выступил лучше, то не уверен, что смог бы победить его в тот вечер.

Я бы сказал, что Хабиб был моим самым сложным соперником из тех, с кем я уже подрался», − сказал легковес Джастин Гейджи , проигравший Хабибу Нурмагомедову в 2020 году удушающим приемом во втором раунду.

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