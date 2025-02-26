Дмитрий Бивол может вернуться на ринг осенью-2025 (ТАСС)
Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг осенью 2025 года.
«Ближайшее время Дмитрий потратит на восстановление, в том числе от травм. Следующий бой возможен осенью», − цитирует ТАСС источника в команде Дмитрия Бивола.
Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Артура Бетербиева решением большинства судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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