Дмитрий Бивол может вернуться на ринг осенью-2025 (ТАСС)

Дмитрий Бивол планирует вернуться на ринг осенью 2025 года.

«Ближайшее время Дмитрий потратит на восстановление, в том числе от травм. Следующий бой возможен осенью», − цитирует ТАСС источника в команде Дмитрия Бивола.

Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Артура Бетербиева решением большинства судей.

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