Карточки реванша Бивол − Бетербиев: к концу шестого раунда у судей была ничья
Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева благодаря успеху в поздних раундах.
В Эр-Рияде завершился вечер бокса, в главном событии которого Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира.
Судья Джин Лэйн насчитал ничью 114-114. Он отдал Бетербиеву раунды с третьего по шестой, а также 10-й и 12-й.
Судья Майк Фитцжеральд отдал победу Биволу со счетом 116-112: на его карточке Бетербиев забрал раунды с четвертого по шестой и 12-й.
Судья Деон Дуорт с минимальным перевесом насчитал победу Бивола: Дмитрий был сильнее в первых двух трехминутках, с шестого по девятый и в предпоследнем раундах.
Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона
Бивол разобрался с Бетербиевым в реванше. Новый абсолютный чемпион мира!
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дэна Рафаэла
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