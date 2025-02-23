Карточки реванша Бивол − Бетербиев: к концу шестого раунда у судей была ничья

Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева благодаря успеху в поздних раундах.

В Эр-Рияде завершился вечер бокса, в главном событии которого Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Судья Джин Лэйн насчитал ничью 114-114. Он отдал Бетербиеву раунды с третьего по шестой, а также 10-й и 12-й.

Судья Майк Фитцжеральд отдал победу Биволу со счетом 116-112: на его карточке Бетербиев забрал раунды с четвертого по шестой и 12-й.

Судья Деон Дуорт с минимальным перевесом насчитал победу Бивола: Дмитрий был сильнее в первых двух трехминутках, с шестого по девятый и в предпоследнем раундах.

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