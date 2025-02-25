Тренер Бивола Кириллов: «Если состоится еще один бой, Дима нокаутирует Бетербиева, но нужно выложиться на 100%»

Тренер Бивола считает, что Дмитрий может нокаутировать Бетербиева в третьем бою.

«Дмитрий Бивол в первом бою сработал на 60% от своих возможностей. В реванше он показал где-то 80% от того, как может боксировать, и как он работал в предыдущих боях.

Если состоится еще один бой, Дима нокаутирует Бетербиева, но нужно сработать на 100%. Это касается более серийной и повторной работы, не остановок после своих контратак. Если он будет развивать успех, Артуру придется невесело», – сказал тренер Бивола Дмитрий Кириллов .

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