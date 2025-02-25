Смит хочет бой с Биволом: «Я временный чемпион мира, что ставит меня на следующее место в очереди на титульный бой»

Каллум Смит хочет бой с Дмитрием Биволом.

«У Бивола есть пояса, так что в идеале хотел бы подраться с ним. Я не знаю, что он собирается делать. Может быть, у него будет третий бой с Артуром Бетербиевым , не слишком уверен в этом. Просто хочу снова стать чемпионом мира.

Я очень близок к конечной цели, которая заключается в том, чтобы стать чемпионом мира в двух категориях. Я временный чемпион мира, что ставит меня на следующее место в очереди на титульный бой», – заявил временный чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Каллум Смит .

Бивол – о следующем сопернике: «Канело, Бетербиев, Бенавидес. Еще есть Смит. Турки спрашивал о переходе в крузервейт»

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