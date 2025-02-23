Хирн − о победе Бивола: «Так горжусь Дмитрием. Лучший перформанс, что я видел»

Эдди Хирн поздравил Дмитрия Бивола с победой над Артуром Бетербиевым.

«Так горжусь тобой, Дмитрий. Это был лучший перформанс, который я когда-либо видел вживую. Ты это сделал, мой друг», − написал в соцсетях босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.

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