Бивол подарил Турки Аль эш-Шейху перчатки и шорты с боя против Бетербиева

Дмитрий Бивол подарил Турки Аль эш-Шейху экипировку с боя против Артура Бетербиева.

«Спасибо большое. Эти перчатки и шорты для Его превосходительства Турки Аль эш-Шейха , благодарю за предоставленный шанс.

Хочу, чтобы экипировка с моего победного боя была в его музее. Спасибо большое!» − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол .

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