Бивол подарил Турки Аль эш-Шейху перчатки и шорты с боя против Бетербиева
Дмитрий Бивол подарил Турки Аль эш-Шейху экипировку с боя против Артура Бетербиева.
«Спасибо большое. Эти перчатки и шорты для Его превосходительства Турки Аль эш-Шейха, благодарю за предоставленный шанс.
Хочу, чтобы экипировка с моего победного боя была в его музее. Спасибо большое!» − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.
Бивол деклассировал Бетербиева в реванше. Мы увидели элитную версию нового чемпиона
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Ring Magazine
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