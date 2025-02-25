Джастин Гейджи: «Хукер выбыл. Жду нового соперника»
Джастин Гейджи подтвердил, что поединок с Дэном Хукером не состоится.
«Хукер выбыл из боя. Жду нового противника», – написал в соцсетях боец UFC Джастин Гейджи.
Поединок Дэна Хукера и Джастина Гейджи на UFC 313 отменен (Home of Fight)
Физиев готов заменить Хукера в бою с Гейджи: «Давай повторим, Дастин»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: снепчат Джастина Гейджи
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