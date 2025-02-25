Физиев готов заменить Хукера в бою с Гейджи: «Давай повторим, Дастин»
Рафаэль Физиев готов заменить Дэна Хукера в бою с Джастином Гейджи.
«Давай повторим, Джастин Гейджи», – написал в соцсетях боец UFC Рафаэль Физиев.
Сегодня стало известно, что поединок Гейджи и Дэна Хукера на UFC 313 не состоится.
Напомним, Физиев проиграл Гейджи в марте 2023-го решением большинства судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Рафаэля Физиева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости