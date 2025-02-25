Физиев готов заменить Хукера в бою с Гейджи: «Давай повторим, Дастин»

Рафаэль Физиев готов заменить Дэна Хукера в бою с Джастином Гейджи.

«Давай повторим, Джастин Гейджи », – написал в соцсетях боец UFC Рафаэль Физиев .

Сегодня стало известно, что поединок Гейджи и Дэна Хукера на UFC 313 не состоится.

Напомним, Физиев проиграл Гейджи в марте 2023-го решением большинства судей.